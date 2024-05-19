نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "السرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد فيلم “السرب” للنجم أحمد السقا إيرادات أمس بلغت712 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم إلى 31 مليون جنيهًا طوال مدة عرضه بالسينمات.

أحداث فيلم “السرب”

تدور أحداث فيلم السرب حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

أبطال فيلم “السرب”

ويشارك في بطولة فيلم السرب بجانب النجم أحمد السقا، كوكبة مميزة من النجوم مثل كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.