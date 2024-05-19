نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يتألق بأغانيه في حفل زفاف نجلة سامح يسري.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق النجم مصطفى قمر في حفل زفاف نجلة الفنان سامح يسرى، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الحضور، منها السود عيونه وجات تصالحني، وغيرها.

أبرز النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجلة سامح يسري



كما حرص على حضور حفل زفاف ابنة سامح يسري كل من السيناريست مدحت العدل، مفيدة شيحة، جمال عبد الناصر، عماد زيادة، بوسي شلبي، وزير الشباب والرياضة، أحمد زكريا بدر وزير التعليم، سهير جودة، لمياء فهمي عبد الحميد، إلى جانب الإعلامية سمر يسري عمة العروسة.

آخر أعمال سامح يسري



وعلى جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان سامح يسري، مشاركته في فيلم أخناتون في مراكش، وهو إنتاج مشترك بين مصر والمغرب وشارك في بطولته من فناني مصر كل من الفنان الراحل طلعت زكريا، انتصار، ومن المغرب: سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابيني وخولة بن عمر ووسام الأمير.