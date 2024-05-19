محمد إمام ينتهي من تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم اللعب مع العيال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 05:25 مساءً - انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد اللعب مع العيال» في أحد استوديوهات المريوطية، ومن المقرر أن يكون جاهزا للعرض في عيد الأضحى.

تفاصيل المشاهد الأخيرة لفيلم اللعب مع العيال

وجمعت المشاهد الأخيرة من فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام كل من باسم سمرة، أسماء جلال، ويزو، مصطفى غريب، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم بتواجد كل من المنتج هشام عبدالخالق داخل الكواليس في أحد استديوهات المريوطية.

وأوضح المنتج هشام عبدالخالق في تصريحات صحفية، أن عودة التعاون بينه وبين المخرج شريف عرفة من خلال عمل فيلم كوميدي، قائلا: من خلال تعاوني مع عرفة لأكثر من 12 عاما، كان حريصا على التنوع وهذا سر استمراره، فهو رجل نجح في تطوير أدواته، ويحرك نفسه دائما، ولا يقف مكانه، واستطاع الوصول لعقول وقلوب الأجيال المختلفة، وتعاونه مع محمد إمام حاليا خير دليل، وفيلم اللعب مع العيال ينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل الناظر مع الراحل علاء ولى الدين، وفول الصين العظيم، وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة.

وجرى تصوير أحداث الفيلم في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال كل من محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم، ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.