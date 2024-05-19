فن ومشاهير

هاني فرحات: السعودية مستمرة في إبهار العالم وبطولة العالم للملاكمة خير دليل

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

الموسيقار الكبير هاني فرحات أشاد بالنجاح الكبير والتطور المبهر الذي تشهده السعودية يوما بعد الآخر حيث قدمت للعام الثاني على التوالي بطولة العالم للملاكمة في مباراة أكثر من رائعة بين بطل العالم للملاكمة تايسون فيوري والملاكم الأوكراني أوسيك والتي انتهت بفوز أوسيك وتتويجه بطلا للعالم حضر هاني بصحبة خطيبته دنيا جمعة. 

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وأكد فرحات أن ما زاد من شعوره بالسعادة والإبهار إلى جانب التنظيم العالمي المبهر وحلبة الملاكمة الأسطورية هو كم النجوم الذين حضروا لمتابعة النزال وكان في استقبالهم المستشار تركي آل شيخ.

 


ومن بين النجوم نيمار ونجومنا المصريين عمرو وأحمد سعد إلى جانب عدد كبير من أهم ملاكمي العالم ونجوم الفن وكرة القدم.

 


وأضاف فرحات الأجواء كانت حماسية بشكل غير تقليدي والمباراة كانت قوية وأبهرت الجميع.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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