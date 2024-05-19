أسرة فريد الأطرش تقاضي نانسي عجرم لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن فيصل فؤاد الأطرش وريث الفنان الراحل فريد الأطرش، عن مقاضاة المطربة نانسي عجرم،بسبب إعادة تقديمها لمقطع أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، من خلال أحد الإعلانات الدعائية دون الرجوع لهم، أو الحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام الأغنية، الأمر الذي اعتبره الوريث تعديًا على الحق الأدبي للراحل.

تفاصيل مقاضاة نانسي عجرم

وقال المحامي حسام مصطفى في بيان صحفي:"أن الإعلان المتاح حاليا بصوت المطربة نانسي عجرم، من خلال استخدام أغنية «أنا وأنت وبس»، يضع المسئولية الجنائية من تعدٍ على الحق الأدبي دون الرجوع لهم".

وتابع:"قد كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد في دفع التعدي من حقوق الفنان فريد الأطرش والتعاون مع ساسيرو وساسم لتحقيق استغلال أوسع المصنفاته بما لا يمس الحقوق الأدبية عليها حيث هي بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حده بموجب عقد مكتوب".

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن، آخر أعمال المطربة نانسي عجرم الغنائية، هو أغنية "مشكلتك الوحيدة"، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ونشرت الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".