نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على آخر أعمال سامح يسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان سامح يسري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تألق النجم مصطفى قمر في حفل زفاف ابنة سامح يسرى، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة الذى تفاعل معها الحضور ورقصوا عليها، منها السود عيونه وجات تصالحنى، وأحيا الفنان مصطفى قمر والفنان عصام كاريكا حفل الزفاف، وقدما مجموعة من أشهر أغانيهم وسط رقص وفرحة العروسين والحضور، كما شاركهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الذي غنى أغنية أمورتي الحلوة للمطربة صباح.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال سامح يسري..

آخر أعمال الفنان سامح يسري

وكانت آخر أعمال الفنان سامح يسري، مشاركته في فيلم أخناتون في مراكش، وهو إنتاج مشترك بين مصر والمغرب وشارك في بطولته من فناني مصر كل من: الفنان الراحل طلعت زكريا، انتصار، سامح يسري، ومن المغرب: سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابيني وخولة بن عمر ووسام الأمير، يحكي الفيلم استغلال المافيا لمطرب مشهور ونجم معروف عالميا، لإحياء الحفل الختامي لمهرجان الأغنية العربية أمام جمهور غفير بساحة جامع الفنا بمراكش؛ لكنه سيتعرض لعملية نصب من أحد كبار المهربين، الذي سيستغل نجوميته لتهريب «بردية فرعونية» من زمن الملك أخناتون من أجل تمريرها عبر المغرب إلى أوروبا، ويتعرض الفنان «سامح» للابتزاز من لدن العصابة الدولية، وسيتم اختطاف ابنته الوحيدة، ليقرر الأخير الاستعانة بالعميد «عبده» الذي كان مكلفا بحمايته، ويعيشان مغامرة من أجل استرجاع البردية وإنقاذ الطفلة.

وأيضا مسرحية «سمك في مية» بطولة النجمة شاهيناز والفنان سامح يسري والفنان منير مكرم وإخراج هشام إبراهيم، وتقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإشراف خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، حيث تقدم فرقة مسرح تحت 18 العرض الغنائي الاستعراضي «سمك × مية» على مسرح محافظة جمصة.

أبرز أعمال سامح يسري

المسرح: اهل الهوى، شقاوة، يا انا يا هوة، انت فين يا جميل، نيولوك، لسه في امل، مفيش حاجة تضحك، شمس وقمر، سعيد حظووو، وحديثا بنجاح سمك في ميه

المسلسلات التليفزيونية: ازوج وزوجات، كارت اصفر، سر اللعبة، اجري اجري

الاستعراض والمنوعات: خادمة ولكن، لعبة الايام، اثنين علي الرصيف،(ضيف شرف) في فيلم علي سبايسي، أخناتون فى مراكش، فيلم Love in Cairo