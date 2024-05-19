نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن سامح يسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان سامح يسري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تألق النجم مصطفى قمر في حفل زفاف ابنة سامح يسرى، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة الذى تفاعل معها الحضور ورقصوا عليها، منها السود عيونه وجات تصالحنى، وأحيا الفنان مصطفى قمر والفنان عصام كاريكا حفل الزفاف، وقدما مجموعة من أشهر أغانيهم وسط رقص وفرحة العروسين والحضور، كما شاركهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الذي غنى أغنية أمورتي الحلوة للمطربة صباح

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سامح يسري..

معلومات عن سامح يسري

سامح يسرى من مواليد محافظة بورسعيد، بدأ حياته في مجال الرياضة، وانضم في بورسعيد للنادي المصري، التحق بكلية الآثار جامعة الاسكندرية، مارس الغناء إلى جانب كرة القدم، ثم استقر به الأمر في الغناء، اكتشفه الملحن السكندرى حمد رؤوف، واتجه إلى القاهرة، واصدر مجموعة البومات، من ألبومات سامح يسرى: «طاير» 1995 و«الحكاية» 1967، عمل في مسلسلات ومسرحيات منها سهرة «صاحبة العصمة» ومسرحية «شقاوة»، وتجمع علاقة الأخوة بين سامح يسري وسمر يسري، حيث تعتبر مقدمة البرامج الشقيقة الصغرى للفنان، وهو الأمر الذي كشف عنه في لقاء إعلامي سابق، تحدث خلاله عن العلاقة القوية التي تجمعه بشقيقته سمر، ومدى فخره بنجاحها على المستوى العملي، وقدرتها أن تضع نفسها في مكانة واضحة على خريطة مقدمات البرامج التي تعرف بـ «الهارد توك».

ابرز اعمال سامح يسري

المسرح: اهل الهوى، شقاوة، يا انا يا هوة، انت فين يا جميل، نيولوك، لسه في امل، مفيش حاجة تضحك، شمس وقمر، سعيد حظووو، وحديثا بنجاح سمك في ميه

المسلسلات التليفزيونية: ازوج وزوجات، كارت اصفر، سر اللعبة، اجري اجري

الاستعراض والمنوعات: خادمة ولكن، لعبة الايام، اثنين علي الرصيف،(ضيف شرف) في فيلم علي سبايسي، أخناتون فى مراكش، فيلم Love in Cairo.

آخر أعمال سامح يسري

وكان آخر أعمال سامح يسري مسرحية «سمك في مية» بطولة النجمة شاهيناز والفنان سامح يسري والفنان منير مكرم وإخراج هشام إبراهيم، وتقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإشراف خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، حيث تقدم فرقة مسرح تحت 18 العرض الغنائي الاستعراضي «سمك × مية» على مسرح محافظة جمصة.