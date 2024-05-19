نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. صور من حفل زفاف ابنته سامح يسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان سامح يسري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تألق النجم مصطفى قمر في حفل زفاف ابنة سامح يسرى، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة الذى تفاعل معها الحضور ورقصوا عليها، منها السود عيونه وجات تصالحنى وغيرها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية صور و كل ما تريد معرفته عن حفل زفاف ابنته سامح يسري..

تفاصيل زفاف ابنته سامح يسري

احتفل المطرب سامح يسري مساء أمس (السبت)، بزفاف ابنته ليلى إلى شاب من خارج الوسط الفني يدعى مهند، وظهرت العروس في غرفتها أثناء الاستعدادات لحفل زفافها، وبجانبها والدها سامح يسري الذي لم يفارقها طيلة الوقت، وفي لقطة مؤثرة، ظهر سامح وهو يتجه نحو ابنته "ليلى" ويشاركها رقصة رومانسية، وسط تأثره بدخولها عش الزوجية، وقد لاقت هذه الدقائق تصفيقاً حاراً من الحضور، وأحيا الفنان مصطفى قمر والفنان عصام كاريكا حفل الزفاف، وقدما مجموعة من أشهر أغانيهم وسط رقص وفرحة العروسين والحضور، كما شاركهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الذي غنى أغنية أمورتي الحلوة للمطربة صباح

حضور حفل زفاف ابنته سامح يسري

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير من بينهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد زكريا بدر وزير التعليم الأسبق، ورجال الأعمال أحمد أبو هشيمة وأحمد أيوب والدكتور مدحت العدل، والفنانون عماد زيادة وإيناس عز الدين وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف ويمنى طولان وطارق علام وبوسي شلبي وسهير جودة ولمياء فهمي عبد الحميد ومفيدة شيحة إلى جانب الإعلامية سمر يسري عمة العروسة.

بوسي شلبي تشارك صور من زفاف ابنتة سامح يسري

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الفيديوهات من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه:"فرح بنت حبيبتي وأختي وصديقة العمر غادة وأخي سامح يسري"، وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يسعدهم ويحفظهم من كل شر يارب العالمين، ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة، وغيرها من التعليقات.

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