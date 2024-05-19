نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التريند والفيديو الفاضح.. كل ما تريد معرفته عن هبة نور بطلة فيلم عندليب الدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة السورية هبة نور بطلة فيلم عندليب الدقي، تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة بعدما تعرضت لهجوم شديد بعد أن انتشر فيديو فاضح منسوب لها رفقة شاب في إحدى السيارات، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث على جوجل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن هبة نور بطلة فيلم عندليب الدقي..

من هي هبة نور

ولدت الفنانة السورية هبة نور 11 يوليو 1987، بدأت مشوارها الفني من خلال ظهورها في الفيديو كليب والإعلانات، عام 2007 شاركت بأول تجاربها السينمائية في مصر من خلال فيلم عندليب الدقي مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.

أعمال هبة نور الفنية

قدمت العديد من الأدوار الثانوية والرئيسية في التلفزيون ولها مشاركات عديدة خارج بلدها سوريا.

أعلنت زواجها من أحد المنتجين المعروفين بعالم الإنتاج التلفزيوني، واستقرارها بشكل نهائي في دبي.

ثم أعلنت طلاقها بعد ثلاث سنوات من الارتباط، آخر أعمالها الفنية شاركتها في فيلم كذبة كبيرة للمنتج والمخرج نديم مهنا.

أول تعليق من هبة نور بعد ابتزازها بفيديو فاضح مقابل نصف مليون دولار

وعلقت هبة نور بطلة فيلم عندليب الدقي، على حقيقة الفيديو الخادش للحياء المنتشر لها على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث على جوجل، ونفت هبة صلتها بالفيديو المتداول لها، والتي ظهرت خلاله برفقة شاب داخل سيارة في وضع خادش للحياء.

آخر أعمال هبة نور

وكان آخر أعمال هبة نور كان فيلم "كذبة كبيرة"، من تأليف فؤاد يمين وإخراج نديم مهنا، وشاركها بطولته بديع أبو شقرا، وفؤاد يمين، وساندي فرح، وأليكو داود، ومجموعة من الفنانين، تدور أحداث الفيلم حول موضوع إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة قد تدمر حياة بعض الأشخاص.

تفاصيل فيلم عندليب الدقي

عرض فيلم عندليب الدقي عام 2007، وتناول العمل قصة فوزي وهي الشخصية التي جسدها الفنان محمد هنيدي، شاب مكافح يرغب في أن يصبح مطربا مشهورًا، ولكن حظه العاثر يقف أمامه، يكتشف فجأة أن له شقيقا توءما فواز، ثري خليجي يعيش في دبي، وبعد وفاة والدته يقرر السفر إلى دبي ليقابله، ويطلب مساعدته في تحقيق حلمه، لكن فواز يرفض الاعتراف به، وتتوالى الأحداث بعد ذلك، فيمرض فواز، ويضطر فوزي، أن يحل محله حتى يسير أعماله ولا يلاحظ أحد شيئًا، شارك في بطولة فيلم عندليب الدقي مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، هبة نور، عمرو عبد الجليل، ثريا إبراهيم، محمد السعدني، داود حسين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج وائل إحسان.