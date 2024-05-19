عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالتها الأنيقة في حفل زفاف ريم سامي

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار في حفل زفاف الفنانة الشابة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

إطلالة عبير صبري

وتألقت عبير صبري بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا من تصميم سفير كوتور، وتميز الفستان بتصميمه المميز على الصدر والأكتاف، ونسقته مع حقيبة يد فضية صغيرة ومجوهرات ناعمة، من جلامور، وميكب كريم حنفي، وبعدسة ياسر حماية.

وحرصت عبير صبري على مشاركة صور من حفل الزفاف مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن سعادتها البالغة بزواج ريم سامي، متمنية لها حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، منهم المخرج محمد سامي، الفنان أحمد السقا، الفنانة مي عمر، الفنان عمرو دياب، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ياسمين صبري، الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد زاهر، الإعلامية هالة سرحان، وغيرهم من النجوم.

وتميز حفل الزفاف بأجواء من الفرح والسعادة، حيث رقص الحاضرون على أنغام الموسيقى العربية والغربية، كما أحيى الحفل عدد من المطربين، منهم الهضبة عمرو دياب الذي قدم مجموعة من أغانيه المميزة.

وقد حظي حفل زفاف ريم سامي بتغطية إعلامية واسعة، حيث نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات صورًا ومقاطع فيديو من الحفل.

يذكر أن الفنانة عبير صبري شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية سعاد، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسرة المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها.

المسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.