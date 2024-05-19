نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلوك جديد.. وفاء الكيلاني في أحدث جلسة تصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت وفاء الكيلاني جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت وفاء الكيلاني بملامح وجه مختلفة.

ارتدت وفاء الكيلاني فستانا أسود طويل بشق جانبي كشف ساقها ووردة بيضاء كبيرة تزين منطقة الوسط، تركت شعرها ينسدل ناعما على كتفهاتركت وفاء الكيلاني شعرها ينسدل ناعما على كتفها، وضعت مكياجا بألوان هادئةوضعت وفاء الكيلاني مكياجا بألوان هادئة.

آخر ظهور لوفاء الكيلاني

وكان آخر ظهور لوفاء الكيلاني كان مع زوجها الفنان السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز Joy Awards، وظهرت وفاء متألقة بفستان بني لامع من تصميم جان لويس صباغ.

اخر برامج وفاء الكيلاني

يذكر أن وفاء الكيلاني تغيب عن جمهورها منذ فترة، وكان آخر برامجها "السيرة" وعرض عبر قناة dmc واستضافت خلاله عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين ومحمود حميدة وحسين فهمي وهاني شاكر وكريم عبد العزيز وسهير رمزي وسمية الألفي وفيفي عبده وغيرهم من الفنانين.

زواج وفاء الكيلاني

تزوج وفاء الكيلاني وتيم حسن في مايو 2017، وكثيرا ما تنتشر عنهما أخبار حول انفصالهما لكن دائما ما يخرجان لنفيها، وكان تيم حسن تحدث عن زوجته وفاء الكيلاني والشائعات التي تلاحقهما دائما عن وجود خلافات بينهما وانفصالهما، وقال في لقاء مع "صباح الخير يا عرب": نحن معا، هذه الأشياء لا التفت لها ولا وفاء تلتفت لها، مضيفا "الحمد لله الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم".

من هي وفاء الكيلاني؟

ولدت وفاء الكيلاني في القاهرة، والدها رجل أعمال مصري خريج قسم اللغة العربية من جامعة الأزهر شجعها على خوض المجال الإعلامي، ووالدتها ربة منزل، تنقلت في طفولتها بين عدة دول عربية بحكم طبيعة عمل والدها، درست تخصص العلوم السياسية في جامعة بنغازي في ليبيا، أكملت دراستها العليا في مجال علم النفس، تزوجت في 25 أغسطس 2008 من «طوني مخايل» العامل في مجال التلفزيون خارج لبنان، وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان، أنجبت طفلتها الأولى «جودي» في أحد مستشفيات إيطاليا في مايو 2009، وفي العام 2011 أنجبت ابنها الثاني وأسمته «ريان»، في نهاية شهر يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر ثمانية سنوات بعد وصولهما لطريق مسدود، وفي 9 مايو 2017 أعلنت عن ارتباطها بالممثل السوري تيم حسن وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة،.