يسرا وساويرس يرقصون على أنغام 3 دقات بـ "كان"

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أحمد جودة - القاهرة - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكبيرة يسرا بصحبة رجل الأعمال نجيب ساويرس وهما يرقصان على البحر على أغنية "3 دقات" مع مجموعة من الأصدقاء، وذلك على هامش وجودهما في مهرجان كان السينمائي العالمي.



اطلالة يسرا بافتتاح كان

يسرا كانت قد ظهرت متألقة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان، بصحبة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، وعدد آخر من نجوم ونجمات العرب، وغيرهم من المشاهير.





افتتح مهرجان كان يوم 14 مايو في دورته الـ77، والتي تستمر حتى 25 مايو. تترأس هذه الدورة المخرجة غريتا غيرويغ، مخرجة فيلم باربي. ستكون السينما العربية حاضرة بأعمال بينها فيلم "نورة" السعودي ضمن مسابقة "نظرة ما" للمخرج توفيق الزايدي. شهدت فعاليات المهرجان العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى.



لجنة تحكيم مهرجان كان

تكونت لجنة التحكيم من مجموعة من أبرز النجوم وصناع السينما، أبرزهم المخرجة الأمريكية غريتا غيرويغ، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.





من المقرر أن يُعرض لأول مرة على الشاشة الفضية، فيلم فرانسيس فورد كوبولا العاطفي "Megalopolis"، الذي بلغت كلفته 120 مليون دولار، من بطولة آدم درايفر وأوبري بلازا. كما سيُعرض فيلم "Furiosa: A Mad Max Saga" مع أنيا تايلور جوي، وفيلم "Kind of Kindness"، وهو تعاون آخر بين يورغوس لانثيموس وإيما ستون، ويضم هانتر شيفر، وجو ألوين، ومارغريت كواللي، وكيكي بالمر.