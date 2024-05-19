نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جلال عبدالقوي يروي قصة تعافيه من الإدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، تحدث الفنان أحمد جلال عبد القوي عن الفترة التي أدمن فيها المخدرات وما حدث له خلال هذه الفترة.



تفاصيل وأسباب ادمانه للمخدرات

وقال: "أجريت عملية في ظهري ركبت ثلاث فقرات، وهي كانت عملية كبيرة. وأنا في العمليات وقعت على إقرار بأنني من الممكن ألا أسير مرة أخرى على رجلي. وعندما أجريت العملية كان هناك أدوية مسكنة أتعاطاها وهي 'مخدر'، وهذا كان العلاج الوحيد النافع لحالتي".





وتابع: "لكني أسأت استخدامها. بعد ما كان العلاج المفروض يقف، ظللت أتناوله. الألم راح، لكن بسبب الشعور بالسعادة والنشوة، صار إدمانًا".





وأكمل: "قعدت أربع سنين، فترة علاجي استمرت سنة وشهرين لكن بعد ذلك أصبح سلوكًا إدمانيًا. في هذه الفترة كان أي دور بيجيلي وهاخد منه فلوس كنت بعمله بس مش في مصر. قلت لن أشتغل في مصر حتى لا أحرق نفسي. اشتغلت في لبنان، عملت مسلسلين، وعملت مسلسل في الأردن. اشتغلت في مسلسل كويتي كان به مصريون. كنت في هذه الفترة لا أريد أي أحد حولي، كنت منعزلًا وقاعد في فندق".





وأضاف أحمد جلال عبد القوي: "وقتها كنت حاسس أنني سعيد، وهو ما جعلني أستمر في الإدمان. أشعر أني سعيد وليس لديَّ مشاكل، لكن أصحو في اليوم التالي والمشاكل تتراكم".



نبذة عن حياة أحمد جلال عبدالقوي

أحمد جلال عبد القوي هو ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1984، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. مثل في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "حديث الصباح والمساء"، "الليل وآخره"، "حضرة المتهم أبي"، و"دكتور أمراض نسا".