نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد على رزق يحصد جائزة أفضل ممثل دور ثانى بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 12 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان « محمد على رزق » وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن دوره بمسلسل " صيد العقارب" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12 ،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

محمد علي رزق

محمد علي رزق



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين



وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج احمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرى، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.



جدير بالذكر ان الدورة الــ 12 تقام يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.