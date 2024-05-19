نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إقامة حفل لشيرين عبدالوهاب بـ "دبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم اشتعال الأزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" خلال اليومين الماضيين، وتبادل التصريحات بين محامي الفنانة المصرية ومسؤولي الشركة، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبًا على مسيرة الفنانة الغنائية. تستعد شيرين لإحياء حفل جديد في دبي في 21 حزيران (يونيو) المقبل، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن تقدّم خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور بحماسة.





أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن شرطين فقط لحضوره، وهما عدم السماح بالحضور لمن هم دون العامين، وعدم السماح بالخروج من مكان الحفل ثم الدخول إليه مجددًا.



تصدر شيرين عبدالوهاب التريند

كانت شيرين عبد الوهاب قد تصدّرت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد إثارتها الجدل مجددًا حول العلاقة بينها وبين شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات". اتهمت شيرين الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تلفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت، ما دفع الشركة لإصدار بيان تكذّب فيه تصريحات شيرين. بدوره، رد محامي الفنانة مؤكدًا أن موكلته من حقها إصدار أي أغانٍ لأن علاقتها بالشركة انقطعت بحكم صادر عن المحكمة.



حفل شيرين في اسطنبول

في جانب آخر، سوف تحيي شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا في إسطنبول بتركيا في آب (أغسطس) المقبل. نشرت الهيئة المنظّمة للحفل عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام" بوستر الحفل، معلقة: "انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في مدينة إسطنبول يوم 3 أغسطس صيف 2024".