نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهني تدعم الزمالك من المدرجات في نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة هنادي مهني بدعم فريق الكرة بنادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان حيث تواجدت في المدرجات.

أحدث أعمال هنادي مهنا

ومن ناحية اخري، تشارك هنادي مهنا في فيلم أوسكار عودة الماموث، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، ومحمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض، وغيرها من نجوم الفن، ويعرض لهنادي مهنا في الفترة الحالية بالسينمات، فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال،سارة عبدالرحمن، جميل برسوم ومن إخراج أحمد صالح.

آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا

وكان آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا هو مسلسل جودر والذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي والذي ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهى حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هى إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

وايضا شاركت في مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاءصادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم، وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقانمقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقتهبأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني، والمسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيبزاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم.