نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من فنانة شهيرة بعد انتشار فيديو خادش للحياء (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الجدل الواسع أثارها انتشار فيديو خادش للحياء للفنانة هبة نور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا الأمر دفعها للخروج عن صمتها عن طريق محاميها الخاص.



بيان محامي هبة نور

أصدر أشرف الموسوي، محامي هبة نور، بيانًا يعلق فيه على ما نُشر حول الفيديو الخادش للحياء. وجاء في البيان الآتي:





بصفتنا وكلاء الفنانة هبة نور في بيروت، نستهجن الحملة التي يشنها البعض ضدها بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف النيل من سمعتها. نحن بصدد تقديم شكوى ضد صانعي الفيديو وفاعليه أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت، لملاحقة مركبي الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم. نؤكد أننا لن نتوانى في ملاحقة كل من ينشر الفيديو بأي وسيلة من وسائل النشر، لتصل العقوبات للملاحقين إلى حد ثلاث سنوات.



تصدر هبة نور ترند السوشيال ميديا

كانت هبة نور قد تصدرت تريند السوشيال ميديا بعد اتهام الجمهور لها بتقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد أن قامت بتغيير لون شعرها.

هبة نور



حوار هبة نور في كتاب الشهرة

وأضافت هبة نور، خلال حوارها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" المذاع عبر قناة الجديد: "لما عملت شعري أحمر في 2012 وقتها اتهموني كتير بتقليد هيفا، يمكن بالصدفة عملنا شعرنا أحمر في نفس الوقت".