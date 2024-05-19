نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي.. محمد إمام يشوق جمهوره لفيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم محمد عادل إمام، من انتهاء تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه الجديد “اللعب مع العيال"، مع المخرج شريف عرفة، داخل أحد الاستديوهات بمنطقة المريوطية في الساعات القليلة الماضية، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2024.

و طرح الفنان محمد إمام البوستر الرسمي لأبطال العمل، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «توكلنا على الله.. اللعب مع العيال.. فيلم عيد الأضحى 2024 فى جميع الدول العربية».

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.