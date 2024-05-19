محمد علي رزق يكشف عن تفاصيل مشاركته في دراما رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد علي رزق، عن تفاصيل مشاركته في مسلسلي صيد العقارب، وجودر، المعروضان في السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا، وقال: صيد العقارب دور مهم جدًا في حياتي ومن أهم الأدوار اللي عملتها، وبتشرف إني اشتغلت مع نجمة بحجم أستاذة غادة عبد الرازق، بتحب تشوف كل اللي معاها ناجحين ودي تجربة مش هنساها.

وتابع: الشخصية مأثرتش عليا نفسيًا وذاكرت كويس جدًا مرض الشلل الدماغي، واتمرنت عليه والحمد لله رب العالمين كانت النتيجة اللي الجمهور شافها.. تجربة جودر عظيمة وفخور إني جزء من ألف ليلة وليلة، إحنا كنا خايفين بس من مقارنته بـ ألف وليلة وليلة بتاع زمان، ولكن إحنا عملنا شغلنا بـ احترام والجمهور استقبل مجهودنا وربنا كان معانا الحمد لله.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب، من بطولة: الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل جودر

ومسلسل جودر، بطولة كل من: الفنان ياسر جلال، الفنانة نور اللبنانية، الفنانة ياسمين رئيس، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة وفاء عامر، الفنان محمود البزاوي، الفنان وليد فواز، الفنان أحمد فتحي، محمد التاجي، تارا عماد، أحمد بدير، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.

تفاصيل احداث مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، مسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

