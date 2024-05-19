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إلهام عبد البديع: خلافي مع تامر حسني شائعات.. ووشه حلو عليا

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القاهرة - محمد ابراهيم - نفت الفنانة إلهام عبد البديع خلال حوارها ببرنامج بنت البلد المذاع عبر قناة Ten اليوم الأحد وجود أي خلافات بينها وبين الفنان تامر حسني.

 

وأكدت إلهام أن تامر حسني من أعز اصدقائها، وتقدّره فنيًا وإنسانيًا، باعتباره من أوائل الأشخاص الذين دعموها في مشوارها الفني وقالت: وشه حلو عليا ومشاركتي معه في فيلم أهواك من أنجح أعمالي الفنية.

 

واضافت: أن عدم حضور تامر حفل زفافها يرتبط بانشغاله بمواعيد متفق عليها سابقًا، وأنها تقدر ذلك، وليس بينهما أي خلافات.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام عبد البديع مسلسل "عالم تاني" وهو من بطولة ، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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