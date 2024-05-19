تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان، وذلك بقاعة طه حسين بمقر نقابة الصحفيين، وأعلن الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، إن الدورة الأولى من المهرجان تتبنى مجموعة من المبادرات الفنية والإنسانية.

أردف أبو ذكري، إنه تحمس لرعاية مهرجان دراما رمضان، بعدما تواصل معه منظمي المهرجان وأصحاب الفكرة وقرر أن يقام المهرجان تحت الاتحاد العام للمنتجين العرب.

فيما كشف فتحي شريف رئيس المهرجان، إن الدورة الأولى ستشهد العديد من المفاجآت، أبرزها اختيار نقابة المهن التمثيلية لخمسة من نجومها القدامى، والمتوقفين عن العمل منذ سنوات، لتكريمهم والاحتفاء بمسيرتهم في عالم الدراما.

وأردف فتحي شريف، إن المهرجان سيشهد لأول مره تكريم مجموعة من نجوم الدراما الخليجية، والاحتفاء بأعمالهم التي عرضت خلال موسم دراما رمضان الماضي، مؤكدا إن فكرة المهرجان تقتصر على مسابقة بين المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان فقط، ويتم تكريم الفائزين في حفل استثنائي، وذلك وفق اختيارات الجمهور أولا، واختيارات النقاد وصحفيو الفن ثانيا.

فيما كشف الإذاعي القدير شريف عبد الوهاب، إن المهرجان سيتضمن مسابقة أخرى للدراما الإذاعية يشارك بها كافة المسلسلات الإذاعية التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2024، مؤكدا إن الدراما الإذاعية لها جمهور عريض عشقها منذ زمن بعيد، وقد تحمل بنفسه مسؤلية إعادة بريقها.

وحول المهرجان، اكدت الفنانة صبا الرافعي، على سعادتها بالمشاركة في حدث فني ثقافي يختص بتكريم نجوم وصناع الدراما، مشيرة إنها تحمست للفكرة فور سماعها، وسعدت باختيارها لتقديم الحفل بمشاركة الإعلامي المصري تامر أمين، والذي اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي بسبب تأخر عودته من الإمارات، وأرسل كلمة مسجلة للتأكيد على دعمه الكامل لمهرجان دراما رمضان.

واستقرت إدارة مهرجان دراما رمضان، على أن يقام الحفل بمسرح نقابة الصحفيين يوم ٦ يونيو المقبل، لما تمثله النقابة ومسرحها من قيمة تاريخية كبيرة، إذ وافق مجلس إدارة نقابة الصحفيين على إقامة الحفل في مسرح النقابة.