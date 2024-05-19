نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي أسرة فريد الأطرش: غناء نانسي عجرم لأغنية "أنا وأنت ولا حد تالتنا" غير قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، عن تفاصيل خلاف أسرة الفنان الراحل فريد الأطرش مع المطربة نانسي عجرم، موضحا أن موقفها غير قانوني نهائيًا.

وتابع حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"فيصل فؤاد الأطرش وريث الراحل فريد الأطرش كلمني وقالي أنه تفاجأ من انتشار إعلان لمنتج تجاري واللي قامت بغنائه نانسي عجرم، ويجب أن يتم موافقة المؤلف والملحن حتى لو كان في تعديل ببعض الكلمات، لأن المؤلف والملحن بينضموا لجمعية " ساسيرو" في مصر، وبعدها تعطي موافقة وكان عضو الجمعية وقت إنشاؤها المؤلف مرسي جميل عزيز والملحن الكبير فريد الأطرش".

وأشار حسام، إلى أنه تفاجأ بسبب عدم الرجوع له من قبل نانسي عجرم أو منتج الإعلان لكي يأخذان منه أذن على الحصول بالغناء، وتفاجأ أكثر من حديث فيصل لأنه لم يتحدث معه أحد في ذلك الشأن كونه هو الوريث الوحيد لـ فريد الأطرش.

وأضاف حسام لطفي، أن ما حدث مخالفة قانونية وإعتداء على حق المؤلف والملحن وبعدها تفاجأ من أقاويل البعض بأن الشركة المنتجة أعطت أذن بذلك ولكنها ليس لها الحق في إعادة النشر ولكن حقها في حالة فقط هو التصرف في التسجيل الصوتي فقط، ولكن نانسي عجرم قامت بتسجيل جديد ولحن جديد وذلك ما يسمى بإعادة نشر وفيصل فريد الأطرش لم يسبق له يعطي أذن بذلك أو ينازل بهذا الحق في حياته أو بعد وفاته أو وفاة فريد الأطرش.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.