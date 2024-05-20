انت الأن تتابع خبر بغياب جورجينا .. ياسمين صبري ورونالدو معًا في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتمعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حضر دون حبيبته جورجينا في "نزال القرن"، الذي جمع الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري في العاصمة السعودية الرياض.



وانتهزت ياسمين الفرصة، لالتقاط الصور التذكارية مع نجم نادي النصر السعودي خلال الحدث، الذي شهد فوز الأوكراني أولكسندر أوسيك بقرار منقسم ليصبح بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع.



وخطفت ياسمين الأنظار بإطلالة أنيقة اتخذت الطابع المكسيكي، إذ ارتدت فستانًا أسود برّاقًا من دار أزياء Miron، تميَّز بقصته الضيقة وأكمامه الطويلة، وفتحة صدره على شكل حرف V.

واعتمدت ياسمين تسريحة شعر على شكل تموجات عريضة انسدلت بانسيابية على جانبي كتفها، وأضفت لمسة من الأنوثة بتزيين شعرها بوردة حمراء .