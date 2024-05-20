انت الأن تتابع خبر الجمهور يهاجم عمرو دياب بسبب هذا التصرف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان المصري عمرو دياب بسبب تعامله غير اللائق مع مهندس الصوت في حفل زفاف ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي.



ووثّق مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفعال دياب على مهندس الصوت خلال أدائه أغنية "يا أنا يا لاء"، حيث رَبَتَ على ظهره أكثر من مرة أثناء انشغال الأخير بتجهيز معدات الصوت، وطلب منه المغادرة بأسلوب خالٍ من الذوق، وفق تعبير المعلقين.



وحاول "الهضبة" تدارك الموقف عن طريق العودة إلى الحضور والتبسم في وجوههم، والتفاعل مع العروس وكأن شيئًا لم يكن.



وهذه ليست المرة الأولى التي يعامل فيها دياب الموظفين بطريقة غير لبقة؛ إذ سبق أن وصف سائقه الشخصي بـ"الحيوان".



وكتب أحدهم: الشهر الماضي، قال عن السواق "فين الحيوان ده"، واليوم بيعامل مهندس الصوت باستعلاء وقرف، وبعدها يبتسم للجمهور، الواحد يفكر إذا هيك تعامله مع موظفيه قدام الكاميرا فكيف بالكواليس؟! أكيد ما خفي كا-ن أعظم.



وعلَّقت أخرى: يعني حتى لو مزح ترا إحراج الشخص ينحرج يمزح معه بس قدام العالم لا مع أصحابه ما قلنا شيء بس مو كذا قدام خلق الله.



وبالعودة إلى حفل الزفاف، فقد أشعل دياب الأجواء بتقديم وصلة غنائية تتضمن أجمل أغنياته، من بينها: "ده لو اتساب"، و"الحظ بعينه"، و"وياك"، و"يا أنا يا لا"، و"الكلمة الحلوة"، و"يتعلموا"، و"قمرين"، و"العالم الله"، و"يا نور العين"، و"ليلي نهاري"، و"يا قمر"، و"هاتدلع" .