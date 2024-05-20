حمزة نمرة يحتفل بتخطي أغنية "داري يا قلبي" الـ 400 مليون مشاهدة على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بتخطي أغنية "داري يا قلبي" الـ 400 مليون مشاهدة.





وشارك حمزة نمرة بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "داري يا قلبي كسرت حاجز ال ٤٠٠ مليون مشاهدة على اليوتيوب مليون شكرًا ليكم".





تفاصيل أغنية "داري يا قلبي"





أغنية " داري يا قلبي " من ألبوم "هطير من تانى" الذي أطلقه حمزة نمرة مؤخرًا، والألبوم ضم 8 أغنيات جديدة، وكان أول إنتاج لشركته الخاصة التى أسسها خلال الفترة الماضية.

كلمات أغنية داري ياقلبي

وكانت كلمات الأغنية "مالك مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة.. خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة.. متغير ياما عن زمان قافل علي قلبك البيبان.. حبيت وفرقت كام مكان عايش جواك.. احساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تذل.. من كتر ما احبطوك تمل فين تلقي دواك.. بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم.. وكله كوم والغربة كوم والجرح كبير.. مبتديش حاجة اهتمام اهلا اهلا سلام سلام.. بقي طبعك قلت الكلام ومفيش تفسير.. داري داري يا قلبي مهما تداري.. قصاد الناس حزننا مكشوف.. وهو عادي عادي محدش في الدنيادي.. بيتعلق بشئ الا وفراقه يشوف﻿.. كل اللي معاك في الصورة غاب.. وطنك والأهل والصحاب.. كم واحد ودع وساب من غير أسباب.. شايف في عينيك نظرة حنين.. بتحن لمين ولا مين.. طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب.. مع دقة عقرب الساعات.. بتموت جوانا ذكريات.. عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش.. كان مكتوب نمشي الطريق.. ونفارق كل مدى شيئ اتسرق العمر بالبطيء.. ورسي على مافيش وداري داري".