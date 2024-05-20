صلاح عبد الله يهنئ الزمالك بتتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان صلاح عبد الله بفوز الزمالك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلا:' دموع الفرحة ما أحلاها صاصا بيعيط صاصا فرحان

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية كانت صعبة جدا، والفريق المنافس خلق لنا مشاكل عديدة في المباراتين.



وأضاف في المؤتمر الصحفي:" الزمالك استطاع الفوز لأنه بدأ المباراة بطريقة قوية جدًا، وكان بإمكان الفريق إحراز أهداف أكثر في الشوط الأول، والكرة الأفريقية تستحق التقدير بالنظر لمستوى المباراة النهائية".



وقال جوميز:" ارتبط بعقد مع الزمالك وأفكر حاليا في إعداد وتجهيز الفريق لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسعيد بتواجدي في تدريب الزمالك".

وأضاف قائلا:" أحترم فريق نهضة بركان ومدربه ولا أعلم سر حديثه عن التحكيم في مباراة اليوم ولا أستطيع التعليق على رأيه".



وأشاد المدير الفني للزمالك بجمهور الزمالك الذي قدم صورة رائعة في مباراة اليوم أمام نهضة بركان وكان عاملًا مهمًا في اللقاء