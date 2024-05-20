هكذا احتفل عزيز الشافعي بفوز الزمالك على نهضة بركان

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان عزيز الشافعي بمباراة الزمالك أمس من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C7KU97rrSc9/?igsh=MXZzZXQ5aDN2OG9taw==

كتب معلقا:' مبروك الزمالك بطل كأس إفريقيا صحتي مبقتش تستحمل الماتشات دي جمهور عظيم

أثارت الأغنية الجديدة "هوب هوب" التي قدمها الملحن والشاعر عزيز الشافعي وغنتها المطربة ساندي إعجاب الجمهور بشكل كبير.



تفاصيل أغنية" هوب هوب "



والاغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع ميكس وماستر وسام عبد المنعم.

حيث حققت الأغنية شهرة واسعة في وقت قصير، وأثبتت مرة أخرى أن الموسيقى قادرة على تجاوز الحدود ولغة الجميع.

تميزت "هوب هوب" بكلماتها المعبرة وألحانها الراقية التي أبدعها عزيز الشافعي، الذي أظهر مرة أخرى مهارته الفنية وقدرته على صناعة أغانٍ تتراوح بين الحان راقية وكلمات تعبر عن مشاعر عميقة.

جاءت كلمات الأغنية بطابع مفعم بالحيوية والإيجابية، وتحمل رسالة لوم وعتاب للحبببة تجاه حبيبها.

ومن ناحية أخرى، قدمت المطربة الشابة ساندي أداءً مذهلًا في "هوب هوب"، حيث استطاعت بصوتها القوي والعذب أن تنقل الأجواء المتفائلة والمرحة للأغنية ببراعة.



إن صوتها المميز وأداؤها القوي أضفى على الأغنية لمسة سحرية وجاذبية تجعلها تستحق الاستماع المتكرر.