نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي وريث أسرة فريد الأطرش: محسن جابر يثير اللغلط مثلما فعل مع أم كلثوم وصدر حكم ضده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، تنازل نجل المؤلف جميل مرسي عزيز، عن قانونية استغلال الأغنية،التي كتب والده كلماتها، خاصة بعد موافقته بصفته الوريث، بالتضامن مع شركة المنتج محسن جابر لصالح المطربة نانسي عجرم.

وقال حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"الأغنية تسمى مصنف مشترك بين المؤلف والملحن.. اللي سمعناه في أغنية نانسي عجرم، كلام ولحن.. يبقى لازم هما الاتنين يوافقوا، وطالما الشركة المنتجة للإعلان عرفت طريق المؤلف كانت لازم تعرف طريق الملحن أيضًا".

وأشار حسام لطفي، إلى أن المنتج محسن جابر يحاول منذ فترة طويلة أن يثير لغط بين ملكية التسجيل الصوتي والمصنف الفني، وفعل ذلك في ملكية السيدة أم كلثوم وأدعى أنه قام بشراء التسجيلات الصوتية لها ولكنه ليس صاحب حق وصدر حكم بات ضده.

وأختتم حسام لطفي، أن الراحل فريد الأطرش لم يسبق له أن يتنازل في حياته أو وريثه الوحيد عن حق الأداء العلني وإعادة النشر ولم يسبق منذ وفاة فريد أن أعطي أذن لأي شخص، وما يملكه محسن جابر أنه أشتري شركة صوت لبنان وهي لديها تسجيل حفلة وهي تغني أغنية "أنا وأنت ولا حد تالتنا"، وهو لا يملك أي شي.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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