نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذهب وملابس.. تفاصيل سرقة فيله الفنانة غادة عبد الرازق بالمعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الفنانة غادة عبد الرازق بلاغًا في قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، تفيد فيه بتعرضها لسرقة ذهب وملابس من داخل فيلتها، حيث اتهمت خادمتين تعملان لديها بارتكاب الجريمة.

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة سرقة فيلا الفنانة غادة عبد الرازق بالمعادي أن سائق ابنتها كان من اكتشف السرقة، تبين أن العاملتين المتهمتين أعطيتا مشغولات ذهبية لسائق خطيب ابنة الفنانة، وأخبرتاه أن غادة عبد الرازق طلبت منهما إبلاغه بالاحتفاظ بها إلى أن تطلبها لاحقًا، شك السائق في الأمر وأبلغ الفنانة، التي بدورها توجهت إلى قسم شرطة المعادي وحررت محضرًا بالحادث.

وقررت نيابة المعادي حبس الخادمتين، اللتين تحملان الجنسية الإفريقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا الفنانة غادة عبد الرازق.

أخر أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية أخري، طرحت غادة عبد الرازق برومو فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "تاني تاني"، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت غادة عبد الرازق جمهورها برموم فيلم "تاني تاني" علي صفحتها الشخصية وعلقت عليه قائلا: "الإعلان الرسمى لفيلم تاني تاني بجميع دور العرض السينمائي في مصر يوم ٢٢ مايو ٢٠٢٤،وبجميع دور العرض السينمائي في الدول العربية يوم ٣٠ مايو".

وتدور أحداث فيلم «تاني تاني» في إطار كوميدي حول «زيكو» أحمد آدم و«بيبو» بيومي فؤاد، اللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة «هدى» غادة عبدالرازق، لتشهد العديد من المفارقات، كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن موعد طرحه في السينما، حيث من المقرر طرحه يوم 22 مايو الجاري.