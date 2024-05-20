نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت روضة السيدة زينب، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، في سياق برامج وزارة الثقافة.

تحديات التنقُّل الآمن والسلامة على الطرق

بدأت الفعاليات بلقاء توعوي بعنوان "تحديات التنقُّل الآمن والسلامة على الطرق" تناولت خلاله بسنت ساكنة مدير البرامج بمؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، أهمية السلامة المرورية للأطفال، مقدمة بعض التعليمات البسيطة لزيادة الوعي وتجنب الحوادث المرورية، أعقب ذلك عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن مخاطر الطريق وسبل تجنبها.

ورش فنية

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن المشرف العام على المشروع، من خلال برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، نفذ قصر ثقافة 25 يناير، ورشة أشغال يدوية لعمل لوحة بالزهور، تلاها ورشة حكي تضمنت مناقشة قصة بعنوان "الساعة" للتعريف بقيمة الوقت، واختتم اليوم بمسابقة في المعلومات العامة حول أشهر الدول العربية وأعلامها.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع جهاز روضة السيدة زينب، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.

