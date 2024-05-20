نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة إسنا تقدم عرض "الهانم" على مسرح قصر ثقافة قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم العرض المسرحي "الهانم" لفرقة إسنا المسرحية، على مسرح قصر ثقافة قنا، استمرارا لعروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي الهانم

العرض تدور أحداثه حول سيدة عجوز تعود لمسقط رأسها للانتقام من حبيبها وبلدتها، بعد هروبها لسنوات خوفا من أهلها بسبب هذا الحبيب.

صناع العرض المسرحي

"الهانم" تأليف حسام عبدالعزيز، إخراج أحمد حسين، أشعار محمد كمال، ديكور وملابس محمد منتصر، موسيقى وألحان، بهاء صبحي، استعراضات مصطفى إبراهيم.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفى، الناقد محمد علام، وبحضور محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويأتي ضمن عروض فرع ثقافة الأقصر.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا. ويشهد قصر ثقافة قنا العروض المسرحية التابعة للفروع الثقافية الأقصر، أسوان، البحر الأحمر وقنا، تستمر حتى 26 مايو الحالي.

