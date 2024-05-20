الإعلامية ريهام عياد تعلن إنفصالها عن زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الإعلامية ريهام عياد طلاقها منذ 3 أشهر، بعد سنوات من الانفصال، مؤكده أن الطلاق تم براغبتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام عياد علي صفحتها الشخصية عبر خاصية "إستوري": "بعد سنوات من الانفصال وبناءً على رغبتي تم الطلاق بيني وبين أبو البنات منذ ثلاثة أشهر، وكما وجب الإشهار في الزواج، وجب الإشهار في الطلاق".

أعمال ريهام عياد

ويذكر ان الإعلامية ريهام عياد صاحبة برنامج "القصة وما فيها"، والذي يتم عرضه عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وموقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وتقدم من خلاله أبرز القضايا الشائكة.