بجولة في متحف إيمحتب.. قصور الثقافة تواصل الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

القاهرة - محمد ابراهيم -

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف تحت عنوان "هويتنا.. ثقافة وفن"، والمنفذ من خلال فرع ثقافة الجيزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة.

زيارة تثقيفية لمتحف إيمتحب بسقارة

في السياق، نظم بيت ثقافة كرداسة ومكتبة الدقي الثقافية زيارة تثقيفية، أمس الأحد، لمتحف إيمحتب بسقارة، تضمنت جولة داخل قاعات المتحف الست، قدم خلالها د. ممدوح فاروق مدير المتحف شرحا وافيا لتاريخ ومقتنيات المتحف، موضحا أن إنشاء هذا المتحف جاء تكريمًا وتخليدًا لذكرى المعماري المصري القديم "إيمحتب" منفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر باعتباره أول من أقام بناءً هرميًا وأول من استخدم الحجر في تنفيذ أبنية ضخمة.

ورشة فنون تشكيلية

أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين لوحات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة بمشاركة الفنان محمد البري وزينب صديق، بجانب مسابقة ثقافية وتاريخية وتوزيع مجلات قطر الندى قدمتها ريهام عزوز.

وفي ختام اليوم تفاعل المشاركون مع عرض التنورة التراثية للفنان سيد المصري وفقرة المولوية لأحد مواهب بيت ثقافة كرداسة الطفل الموهوب محمد سيد.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة برئاسة عزة وهدان، وبحضور د.كرم ربيع بثقافة الجيزة، ومدير بيت ثقافة كرداسة، ومدير مكتبة الدقي.

