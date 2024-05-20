نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعية وورش للأطفال ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل حي المحروسة، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، المنفذ برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

ندوة توعوية

شهدت الفعاليات ندوة توعوية عن "صحة الأمهات" بالتعاون مع الإدارة الطبية، وتحدثت بها د. مروة محمد مدير إدارة التثقيف الطبي، عن الأمراض التي تصيب السيدات وضروة الكشف المبكر للوقاية والعلاج، والمتابعة بشكل مستمر، تلى ذلك ورشة رسم على الوجه للاطفال، بجانب ورشة رسم بالقلم الرصاص ضمن نشاط الموهوبين.

أنشطة مكثفة بالإسكان البديل لنشر التوعية الصحية

أقيمت الفعاليات بالتعاون مع جهاز المحروسة، حيث تقدم هيئة قصور الثقافة أنشطة مكثفة بالإسكان البديل لنشر التوعية الصحية بين الأهالي واكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال، تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، استمرارًا لما تقدمه قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بالإسكان البديل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.

