ورش وعروض عرائس ضمن فعاليات قصور الثقافة بمعرض زايد لكتب الأطفال

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، وبرعاية د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات المتنوعة للأطفال ورواد المعرض، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.

العرض المسرحي "الزهور الجميلة"

تضمنت الفعاليات العرض المسرحي "الزهور الجميلة" لفريق عرائس قصر الطفل بجاردن سيتي، بجانب عرض عرائس ماريونت لفريق أجيال.

ورش فنية للأطفال

كما قدمت عدة ورش فنية للأطفال منها ورشة عمل جدارية بعنوان "هيا نقرأ" ورسم بألوان الباستيل على الورق الكانسون، بجانب ورشة عمل تشكيلات من الكانسون وكولاج من الورق الملون والكروشيه والفوم جيلتر، وتشكيل مجسم بالصلصال لتنفيذ أشكال للكائنات الحية، كما تضمنت الورش رسمًا حرًا، طباعة بالاستنسل على الشنط القماش، صناعة أساور بالسلك القطيفة والخرز الملون.

فعاليات مشاركة هيئة قصور الثقافة في المعرض تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

الدورة الثانية من المعرض تحت شعار “هيا نقرأ معا”

وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معًا"، واختارت إدارة المعرض كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، شخصية للمعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.

