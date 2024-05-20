نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليام هيمسروث يظهر باللقطات الأولى من تصوير The Witcher في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم الشاب ليام هيمسورث في اللقطات الأولى من مشاهد تصوير مسلسل The Witcher في الدور الذي يجسده كبديل لهنري كافيل.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من داخل موقع صوير مشاهد الموسم الجديد من المسلسل، بعد ما تعرضت له نتفليكس من انتقادات بسبب استبدالها لكافيل في الدور الرئيسي بالفيلم.

وانضم رسميًا النجم الكبير لورينس فيشبرن لأبطال الموسم القادم من مسلسل The Witcher، في محاولة من نتفليكس لتعويض غياب هنري كافيل عن المسلسل بداية من موسمه القادم.

ووفق ديلي ميل، اعلن لورينس، قوبل هذا الاختيار برفض من جانب المعجبين المهتمين باخبار المسلسل، رغبة منهم في عودة هنري كافيل لدوره في بطولة العمل.

ذلك بعد أن حصد الموسم الثالث الجديد من مسلسل The Witcher تقييمات هي الأسوأ التي يشدها المواسم الثلاثة السابقة للمسلسل الشهير الذي تنتجه شركة نتفليكس.

ووفق "ديلي ميل"، تلقى المسلسل تقييمات سيئة عبر موقع impd، بعد ما تردد حول استبدال هنري كافيل في المستقبل بممثل آخر لدور جيرلات، هو ليام هيمسورث.

بديل هنري كافيل

و فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.

ممثل جديد لدور بارز

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، أعلن الممثل الشاب ليام هيمسورث عن أنه سيجسد شخصية بطل مسلسل The Witcher بداية من الموسم الرابع، الذي لم ينطلق تصويره حتى الآن.

وقبل ليام، قدم النجم هنري كافيل شخصية "جيرلات اوف ريفيا" في الموسم الأول والثاني، ومن المقرر ظهوره أيضًا في الموسم الثالث الذي انتهى تصويره رسميًا.