نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تلجأ للنائب العام للحصول على حقوقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت النجمة شيرين عبد الوهاب اليوم الإثنين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 781640ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويمثلها السيد سالم الشيخ صالح الهندي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام بصفته مدير الشركة، وهاني عفت محمد العزب بصفته رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة.

سبب تقديم شيرين عبد الوهاب للبلاغ

وأكدت شيرين أنها تكن كل ااتقدير والاحترام لمالك شركة روتانا، وأنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين بالشركة.

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب أن البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية “الدهب” على مواقع شركة روتانا والتربح من ذلك العمل الغير مشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تفاصيل الشكوى

وقد فؤجئت النجمة شيرين عبد الوهاب بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية الدهب دون الحصول علي أيه تنازلات أو موافقات منها، حيث أنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشر وبث الأغنية علي مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية علي مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق علي المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.