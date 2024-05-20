إيمي سمير غانم في ذكرى وفاة والدها: "وحشتنا يابسبوس"

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على إحياء ذكرى وفاة والدها الفنان القدير سمير غانم، التي تصادف اليوم الإثنين 20 مايو، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

منشور إيمي سمير غانم

نشرت إيمي سمير غانم، صورة لوالدها الراحل سمير غانم، من خلال خاصية "الاستوري"، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، قائلة: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا على فراقك، وحشتنا يابسبوس".

وفاة سمير غانم

توفى الفنان سمير غانم فى 20 مايو عن عمر ناهز الـ 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث عانى في شهوره الأخيرة بسبب اصابته بهذا المرض، وتم نقله إلى المستشفى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد صراع مع المرض.



آخر أعمال إيمي سمير غانم

في سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم الفنية هو مسلسل مسلسل "سوبر ميرو"، الذى تم عرضه فى موسم رمضان 2019، وشاركها بطولته والدها الراحل سمير غانم وعدد كبير من الفنانين أبرزهم:حمدى الميرغنى، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.