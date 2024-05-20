"ثم نبدأ في الرقص".. الليلة في ختامي نوادي المسرح بروض الفرج

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في السادسة من مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي "ثم نبدأ في الرقص" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الجاري.

أحداث العرض المسرحي “ثم نبدأ في الرقص ”

العرض لفرقة بني سويف المسرحية، تأليف د. طارق عمار، وإخراج عبد الرحمن أشرف، ويناقش فكرة نشر التسامح في المجتمع، وعدم الاهتمام بالمظاهر المبنية على الزيف، من خلال قصة زوجين أصيبت حياتهما بالفتور بعد فترة من الزواج، وتطالب الزوجة بتغيير روتين حياتهما وتتصاعد الأحداث.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررًا.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة أثنى عشر يومًا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

