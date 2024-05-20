صالون ثقافي في الذكري الـ 42 لتحرير سيناء على المسرح الصغير

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية للإحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد صالون ثقافي ضمن نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية ويديرها الإعلامى محمود شرف ويقدمها الإعلامى حسن الشاذلى وذلك في السابعة مساء الأربعاء 22 مايو على المسرح الصغير.

الإحتفال بالذكرى ٤٢ لتحرير سيناء

تبدأ الفعاليات بعزف النشيد الوطني وتنقسم الندوة لثلاث محاور أولهم المحور العسكرى ويتحدث خلاله اللواء أركان حرب محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، وثانيهم المحور التاريخى ويتحدث خلاله الدكتور أحمد الشربينى أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا متناولًا أهمية سيناء من النواحى التاريخية، والثالث المحور الإبداعى ويتحدث فيه الناقد السينمائي الأمير أباظة.

تكريم عائلات ورموز مشايخ سيناء

كما تشهد الندوة تقديم درع الأوبرا تكريمًا لعدد 10 من عائلات ورموز مشايخ سيناء الذين كان لهم دور في تحرير سيناء، وتختتم الفعاليات على "أنغام أغنية شادية" سيناء رجعت كاملة لينا.