نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا على dmc.. موعد عرض مسلسل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعرض قناة "dmc" مسلسل "الوصفة السحرية"، حصريًا على شاشتها بداية من السبت الموافق 8 يونيو، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء.

نجوم مسلسل الوصفة السحرية

المسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.