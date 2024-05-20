انت الأن تتابع خبر بعد مرور 22 سنة.. ظهورمخيف لـ الفت الجميلة نجمة مسلسل الحاج متولي جار عليها الزمان وتغير شكلها تماماً!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتسبت الفنانة مونيا شهرتها من خلال تجسيدها لشخصية ألفت في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف. وُلِدَت مونيا في 31 يوليو 1969 بالإسكندرية، حيث تبلغ من العمر حاليًا 53 عامًا، وهي خريجة معهد الموسيقى العربية.

الموسيقار بليغ حمدي هو من اكتشف مونيا واختار لها اسمها الفني بعد أن سمعها تغني أغاني عبد الحليم حافظ في حفل بالإسكندرية. نجاة علي، استاذة الغناء بالمعهد، هي من رشحت مونيا لأول أدوارها التلفزيونية في مسلسل "لمن أترك هذا"

في جانبها الشخصي، كشفت مونيا خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني أنها كانت الزوجة الثانية للمنتج ممدوح يوسف، وأنها لم تتردد في الزواج منه وكانت مقتنعة تمامًا بذلك.

على الرغم من ذلك، انفصلت عنه بعد سنوات بسبب خلافات أسرية لم تفصح عن أسبابها تفصيلاً، ومن ثم تزوجت من شخص خارج الوسط الفني.

أثارت صورة ظهرت فيها مونيا بعلامات التقدم في العمر القلق بين محبيها، ولكنها علقت عليها بأن الصورة كانت خلال احتفال عيد ميلاد صديقتها وكانت تعاني من وعكة صحية آنذاك. أكدت مونيا أنها تحب شكلها في جميع مراحل عمرها، مما يعكس قبولها لذاتها وتقديرها لكل مرحلة من مراحل حياتها.