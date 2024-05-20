جنات تستعد لطرح أغنية "خلصتني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة جنات لطرح أغنية جديدة بعنوان "خلصتني"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.





وشاركت جنات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صوره جديدة وعلقت عليها قائلة: "قريبًا أغنية خلصتني".









أحدث أعمال جنات





طرحت جنات، أغنية بنعيش مع ناس، خلال الفترة الماضية عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

أغنية «بنعيش مع ناس» من كلمات محب غبور، وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع يوسف حسين، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.









كلمات أغنية بنعيش مع ناس

بنعيش مع ناس

عاش غيرنا سنين يحلم بيهم

ونفارق ناس

كانت روحنا بجد في يوم ليهم

أوقات نحتار

نسأل أسئلة إجاباتها مفيش

وساعات نختار إحساسنا يموت

عشان احنا نعيش









بنحب عشان نتعذبولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب





بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب





جربنا كتير نبعد

واهو عمرنا ما ارتحنا

لو عالنسيان يبقى

احنا بنكذب على روحنا

بنعيش حكايات

ويا عالم مين هيكملها

مش كل الناس

لو راحت ييجي بدالها





بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب





بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب