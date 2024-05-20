انت الأن تتابع خبر لاميتا فرنجية تثير غضب الجمهور بسبب اطلالتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، غضب الجمهور بسبب اطلالتها بفستان أسود طويل جريء للغاية اذ تميّز بفتحة طويلة على أحذ الفخذين كما انه شفاف على منطقة البطن اضافة الى قصة الصدر مفتوحة.

وأكد الجمهور أن لاميتا لم تراعي مشاعر الأهل في فلسطين، وتجاهلت التعبير عن تضامنها مع غزة، الأمر الذي دعا المتابعين لمهاجمتها.



وأطلت لاميتا خلال جلسة تصوير جديدة خضعت لها، بشعر منسدل على كتفيها واعتمدت على مكياج ناعم للغاية.





والفستان الذي أثار غضب المتابعين من علامة Catwalk couture ويبلغ سعره حوالي 239 دولار أميركي وانتعلت معه صندال اسود ذو كعب عالي كما وضعت قفازاً أسود اللون في احدى يديها .



