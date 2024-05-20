انت الأن تتابع خبر مصمم أزياء سعودي يهاجم ياسمين صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، الممثلة المصرية ياسمين صبري حول فستان من تصميمه كانت طلبت صبري استعارته لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

ووافق أكبر على إعارتها الفستان بشرط إعادته كما هو، لكنه وبعد أن استعاده منها، بسبب استياءه من التعديلات التي أجرتها صبري على الفستان وذلك كي لا يكون ذيله طويلاً فيؤدي إلى وقوعها أرضاً وفق ما طلبت خبيرة المظهر الخاصة بياسمين صبري، يُمنى مصطفى من المصمم الذي رفض الأمر مؤكدًا أن الذيل هو ما يميز الفستان .

وظهرت ياسمين في المهرجان بالفستان دون ذيله بعد أن قصّته، ثم أعادته إلى أكبر دون إبلاغه بما فعلته، على الرغم من رفض أكبر، وعندما جاءت سيدة لتجربته.اكتشف أكبر التعديل على الفستان عن طريق الصدفة،

وخرج المصمم السعودي عن صمته في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ليعبّرل عن غضبه وأصدر بياناً جاء فيه :"لا أتوقع أبداً أن يقوم أي شخص بالتعديل على تصاميمي دون إذني. أقل ما أتوقعه هو بعض الاحترام لعملي".

وأحدث بيان أكبر موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. بين من استاء من تصرف ياسمين ويُمنى، لأنهم اعتبروه تصرفا غير مسؤول ولا يليق بفنانة مشهورة، وأخرين دافعوا عنها معتبرين أن الفستان كان إعارة، وبالتالي كان لها الحق في إجراء بعض التعديلات عليه .