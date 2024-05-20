نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر تحيي ذكرى وفاة سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نهال عنبر على احياء الذكرى السنوية الثالثة لوفاة النجم سمير غانم، التي تصادف اليوم الإثنين 20 مايو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت نهال عنبر صورة للراحل سمير غانم مع أسرته، وعلقت عليها قائلة: "اليوم الذكرى الثالثة لوفاة النجم الكبير الراحل سمير غانم أدعوله بالرحمه والمغفره".





وفاة سمير غانم

الجدير بالذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا عام 2021، بعد إصابته بمرض نادر وهو "الفطر الأسود"، وهو مرض أصيب به إثر إصابته بـ "فيروس كورونا" حيث عانى في شهوره الأخيرة بسبب هذا المرض وتم نقله إلى المستشفى، ومكث فيها عدة أسابيع إلى أن تدهورت حالته الصحية وتوفي عن عمر ناهز الـ 84 عام.





أحدث أعمال الفنانة نهال عنبر

ومن ناحية اخري، تنتظر عرض مسلسلها الجديد “عودة البارون” الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.





آخر أعمال نهال عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل “ دون سابق إنذار ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل “ دون سابق إنذار ”

العمل من بطولة الفنان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وجسدت من خلاله دور والدة الفنانة آسر ياسين.