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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سرقت أغنية لـ فريد الأطرش؟ مدير أعمال نانسي عجرم يحسم الجدل (خاص) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رد جيجي لامار مدير أعمال الفنانة نانسى عجرم فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن ما نُسب إلى النجمة نانسى عجرم وسرقتها لأغنية " أنا وأنت وبس “ للفنان القدير الراحل فريد الأطرش ” أنا عندما أعلم عن لحن منسوب لشخص آخر بطلب بتصريح ما يؤكد ملكية استخدامنا هذا اللحن، ونحن نعتز بالغناء بإسم فريد الأطرش وتاريخه و المشكلة مع شركة الإنتاج وكان ليس من الضرور أن يذكر إسم نانسي عجرم أو توجيه إتهامات لها بالسرقة فهذه مشكلة بين الإنتاج والأسرة ليس لنا علاقة.
و أردف حديثه هذه مستندات ضوئية تؤكد على ملكيتنا إستخدام اللحن فقد تنازل عن الكلمات مجدى مرسى جميل عزيز أحد الوراثة للمرحوم مرسى جميل عزيز مؤلف أغنية " أنا وأنت وبس".
و جاء أبرز ما يتضمن نص الطلب " قيام السيد مجدى مرسى جميل عزيز بالتصريح عن حق الإستغلال المالى عن كلمات لأغنية بإسم " أنا وأنت وبس “ وذلك لصالح شركة ببل جم للدعاية والإعلان ”
و قد تم التصريح نظير مقابل مادى تم قبضه كاملًا بإقرار الطالب.
أزمة فريد الأطرش و نانسي عجرم
خلال الساعات الأخيرة تصدر إسم الفنانة نانسي عجرم وتهمته بسرقة أغنية “ أنا وأنت وبس ” للفنان القدير الراحل فريد الأطرش .