هل سرقت أغنية لـ فريد الأطرش؟ مدير أعمال نانسي عجرم يحسم الجدل (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - رد جيجي لامار مدير أعمال الفنانة نانسى عجرم فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن ما نُسب إلى النجمة نانسى عجرم وسرقتها لأغنية " أنا وأنت وبس “ للفنان القدير الراحل فريد الأطرش ” أنا عندما أعلم عن لحن منسوب لشخص آخر بطلب بتصريح ما يؤكد ملكية استخدامنا هذا اللحن، ونحن نعتز بالغناء بإسم فريد الأطرش وتاريخه و المشكلة مع شركة الإنتاج وكان ليس من الضرور أن يذكر إسم نانسي عجرم أو توجيه إتهامات لها بالسرقة فهذه مشكلة بين الإنتاج والأسرة ليس لنا علاقة.

نانسي عجرم وجيجي لامار

أزمة فريد الأطرش و نانسي عجرم

أزمة فريد الأطرش و نانسي عجرم

و أردف حديثه هذه مستندات ضوئية تؤكد على ملكيتنا إستخدام اللحن فقد تنازل عن الكلمات مجدى مرسى جميل عزيز أحد الوراثة للمرحوم مرسى جميل عزيز مؤلف أغنية " أنا وأنت وبس".

و جاء أبرز ما يتضمن نص الطلب " قيام السيد مجدى مرسى جميل عزيز بالتصريح عن حق الإستغلال المالى عن كلمات لأغنية بإسم " أنا وأنت وبس “ وذلك لصالح شركة ببل جم للدعاية والإعلان ”

و قد تم التصريح نظير مقابل مادى تم قبضه كاملًا بإقرار الطالب.

أزمة فريد الأطرش و نانسي عجرم

خلال الساعات الأخيرة تصدر إسم الفنانة نانسي عجرم وتهمته بسرقة أغنية “ أنا وأنت وبس ” للفنان القدير الراحل فريد الأطرش .