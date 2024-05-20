نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القبض على الفنان عباس أبو الحسن في الشيخ زايد بعد دهسه سيدتين بسيارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت قوات الأمن بمحافظة الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه في إصابة سيدتين عقب دهسهما أسفل عجلات سيارته في الشيخ زايد.

وسبق ووجّه الفنان عباس أبو الحسن، رسالة اعتذار للفنان هاني شاكر، على كل ما صدر منه من إساءة في حق الأخير، حيث وصلت الخلافات بينهما لساحات المحاكم.

وكتب عباس أبو الحسن، بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث جاء نص البيان: اعتذار رسمي واجب.. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حق شخصه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة.