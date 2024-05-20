انت الأن تتابع خبر دنيا وإيمي سمير غانم تستذكران والدهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استذكرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، وشقيقتها الممثلة إيمي سمير غانم، الذكرى الثالثة لوفاة والدهما الممثل سمير غانم .



وشاركت دنيا متابعيها عبر حسابها الرسمي، عدة منشورات تتضمن صوراً ومقاطع فيديو لوالدها الراحل، وذلك لتحيي من خلالها ذكرى وفاته، وعلقت قائلة: "اللهم ارحمه واغفرله يارب".



كما أحيت إيمي ذكرة وفاة والدها، ونشرت عبر حسابها الرسمي، صورة لوالدها سمير غانم، وأرفقتها بتعليق: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا على فراقك وحشتني يا بسبوس".



يذكر أن سمير غانم رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، ما أدى إلى إصابته بفشل كلوي، وخضع بعدها للعديد من جلسات الغسيل الكلوي، وتوفي داخل المستشفى .