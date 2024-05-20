انت الأن تتابع خبر نداء شرارة تلتقي السفير التايلندي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها بلقاء السفير التايلندي، بعد تلبيتها دعوة من السفارة التايلندية.



ونشرت شرارة صورة لها تظهر لقاءها بالسفير التايلندي، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّقت نداء على الصورة بالقول: "اليوم تشرفت بدعوة من السفاره التايلنديه، ومقابلة سعادة السفير شكرا على محبتكم واهتمامكم وكلامكم الجميل".



يذكر أن نداء شرارة فنانة أردنية، حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015، حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوي وعلي يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طوال فترة المسابقة ولغاية اليوم .